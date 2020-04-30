Макаров поддержал флешмоб Беглова стихотворениями о расстрелянных дезертирах и памяти о матери

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров поддержал запущенный губернатором Александром Бегловым флешмоб и прочитал два стихотворения поэтов-фронтовиков, видео опубликовала пресс-служба ЗакСа.

Макаров прочитал стихотворения "Комбат" Юлии Друниной и "Ложка" Константина Баева. В стихотворении "Ложка" рассказывается о памятном подарке солдату от матери - ложке, которую герой повествования хранил во время своей службы как самую дорогую вещь.

В стихотворении "Комбат" затрагивается тема расстрела дезертиров в годы войны. В нем поступок комбата и его письмо матери убитых, в котором обстоятельства смерти представляются иначе, оценивается как героический:

Когда, забыв присягу, повернули

В бою два автоматчика назад,

Догнали их две маленькие пули —

Всегда стрелял без промаха комбат.

Упали парни, ткнувшись в землю грудью,

А он, шатаясь, побежал вперед.

За этих двух его лишь тот осудит,

Кто никогда не шел на пулемет.

Потом в землянке полкового штаба,

Бумаги молча взяв у старшины,

Писал комбат двум бедным русским бабам,

Что… смертью храбрых пали их сыны.

И сотни раз письмо читала людям

В глухой деревне плачущая мать.

За эту ложь комбата кто осудит?

Никто его не смеет осуждать!

— Юлия Друнина, "Комбат"

Беглов по инициативе комитета по молодежной политике запустил флешмоб к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 22 апреля. Он призвал горожан публиковать видео с чтением военных стихов с хештегом #Стихи75летПобеды.

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