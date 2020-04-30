18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:39

Макаров поддержал флешмоб Беглова стихотворениями о расстрелянных дезертирах и памяти о матери

фото ЗакС политика Макаров поддержал флешмоб Беглова стихотворениями о расстрелянных дезертирах и памяти о матери

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров поддержал запущенный губернатором Александром Бегловым флешмоб и прочитал два стихотворения поэтов-фронтовиков, видео опубликовала пресс-служба ЗакСа.

Макаров прочитал стихотворения "Комбат" Юлии Друниной и "Ложка" Константина Баева. В стихотворении "Ложка" рассказывается о памятном подарке солдату от матери - ложке, которую герой повествования хранил во время своей службы как самую дорогую вещь. 

В стихотворении "Комбат" затрагивается тема расстрела дезертиров в годы войны. В нем поступок комбата и его письмо матери убитых, в котором обстоятельства смерти представляются иначе, оценивается как героический:

Когда, забыв присягу, повернули

В бою два автоматчика назад,

Догнали их две маленькие пули —

Всегда стрелял без промаха комбат.

Упали парни, ткнувшись в землю грудью,

А он, шатаясь, побежал вперед.

За этих двух его лишь тот осудит,

Кто никогда не шел на пулемет.

Потом в землянке полкового штаба,

Бумаги молча взяв у старшины,

Писал комбат двум бедным русским бабам,

Что… смертью храбрых пали их сыны.

И сотни раз письмо читала людям

В глухой деревне плачущая мать.

За эту ложь комбата кто осудит?

Никто его не смеет осуждать!

— Юлия Друнина, "Комбат"

Беглов по инициативе комитета по молодежной политике запустил флешмоб к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 22 апреля. Он призвал горожан публиковать видео с чтением военных стихов с хештегом #Стихи75летПобеды.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
14:52 Верховный суд разъяснил порядок наказания за фейки о коронавирусе

14:48 Областные Пикалёво и Первомайское закрыли на карантин

14:24 В Петербурге более 250 медиков лечатся от COVID-19

14:07 Смольный планирует выделить на здравоохранение 2,7 млрд рублей в рамках корректировки бюджета

14:05 Фигуранта "московского дела" Малышевского этапировали в колонию в Удмуртии

13:58 Открытие главного храма ВС РФ перенесут на более поздний срок

13:30 "Левада": 48% россиян не одобряют "антикоронавирусные" меры президента

13:25 Штаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге рассчитывает на стабилизацию ситуации к середине мая

13:22 Горизбирком не включил в состав новых ТИК кандидатов от "Наблюдателей Петербурга"

13:00 Из-за протестного настроя граждан Кремль может перенести голосование по изменению Конституции на декабрь

12:39 Макаров поддержал флешмоб Беглова стихотворениями о расстрелянных дезертирах и памяти о матери

12:27 Ведущая Первого канала требует 300 тысяч рублей от Кокорина и Мамаева за разбитый автомобиль

12:21 Беглов: Для медиков закупят 750 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты

11:58 В Госдуму внесли законопроект о переводе части заключенных из СИЗО под домашний арест

11:49 На главу штаба Навального в Архангельске составили протокол о пропаганде наркотиков

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru