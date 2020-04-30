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Поправки в Конституцию

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13:00

Из-за протестного настроя граждан Кремль может перенести голосование по изменению Конституции на декабрь

фото ЗакС политика Из-за протестного настроя граждан Кремль может перенести голосование по изменению Конституции на декабрь

Из-за сложившейся коронавирусной обстановки и вызванных данным обстоятельством протестных волнений граждан в Кремле подумывают перенести день голосования по внесению корректив в Основной закон страны на осень либо декабрь, поделились с "Медузой" близкие к аппарату главы государства источники.

Один собеседник издания сообщил, что вероятной датой может стать 12 декабря - День Конституции, второй рассказал, что процесс перенесут на конец июля. Второму сценарию могут помешать протестные настроения россиян, возникшие из-за обвала экономики на фоне пандемии COVID-19. В связи с этим после вероятной отмены всех ограничений провести голосование "на позитиве" может и не получиться.

"Уже в июне начнет ярко проявляться недовольство властью", - уверен источник "Медузы"

Резюмируя, собеседники издания единогласно заявили, что в Кремле нет четкого понимания, когда следует провести голосование по поправкам.

Ранее ВЦИОМ проводил опрос, согласно которому доля не готовых голосовать за изменение Основого закона страны россиян выросла в 1,5 раза.

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