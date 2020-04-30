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13:22

Горизбирком не включил в состав новых ТИК кандидатов от "Наблюдателей Петербурга"

фото ЗакС политика Горизбирком не включил в состав новых ТИК кандидатов от "Наблюдателей Петербурга"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 30 апреля утвердила составы 10 новых территориальных избиркомов №№ 31-33, 41-43, 54, 55, 59, 64. В них не вошел ни один кандидат, предложенный общественной организацией "Наблюдатели Петербурга".

Два члена Горизбиркома Алексей Березин (Партия роста) и Ольга Покровская ("Яблоко") на заседании предложили заменить некоторых претендентов в члены ТИК от собрания избирателей по месту жительства или по месту работы на кандидатов от "наблюдателей", но большинство членов ГИК не согласились с такими изменениями. При этом, в территориальные избиркомы прошли кандидаты, которые ранее были замечены в нарушениях избирательного законодательства, заявила Покровская. В частности, по ее словам, предложенная в ТИК №59 Ирина Иванова ранее входила в состав ТИКа №23 и избирательной комиссии муниципального образования "Шушары". Там она несколько раз отмечалась как лицо, ответственное за нарушения на выборах, заявила член ГИК от "Яблока". 

Также в ТИК №31 прошла кандидатка от муниципального образования "Екатерингофский" Елена Дмитриева. На муниципальных выборах 2019 года ИКМО округа не регистрировало кандидатов в мундепы от оппозиции, не пускало их в свое помещение и создавало другие препятствия.

Помимо этого, на заседании 30 апреля Горизбирком назначил председателей сформированных территориальных комиссий. Ряд ТИКов возглавили кандидаты без опыта работы в избирательной системе. В частности, председателем ТИК №42 стал Евгений Пикин. Он трудился в военной сфере и никогда не был связан с избирательной системой, сообщили на заседании ГИК. Главой же ТИК №43 стал Михаил Семенов. У него также нет опыта работы, отметила член Горизбиркома Алла Егорова.

Напомним, 29 апреля "Наблюдатели Петербурга" направили открытое письмо в Центральную избирательную комиссию и Горизбирком из-за нежелания последнего включать в состав новых ТИКов кандидатов, предложенных организацией.

София Саттарова


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