Штаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге рассчитывает на стабилизацию ситуации к середине мая

Глава рабочей группы по борьбе с коронавирусной инфекцией в Петербурге Евгений Шляхто рассчитывает, что ситуация с эпидемией в городе стабилизируется к середине мая, передает "Интерфакс".

По словам Шляхто, ситуация развивается так, как планировал штаб, пик пока не пройден, но эпидемия развивается "без лавинообразного увеличения числа новых случаев".

"Есть ощущение, что к середине мая мы должны выйти на стабилизацию", - сказал Шляхто.

В Петербурге известно о 4032 зараженных коронавирусом, из них 40% не требуется госпитализация, отметил он. Увеличение числа новый случаев Шляхто связал с увеличением тестирования в городе.

Обеспокоен глава группы и ростом числа пациентов с внебольничной пневмонией в Петербурге. По его словам, это "тревожный фактор, который требует наличия свободных мест в стационарах, аппаратов ИВЛ, готовности стационаров к приему именно этих пациентов".

"Погода улучшается, надеюсь, что майские праздники и самоизоляция позволят не столько уменьшить число заболевших коронавирусом, сколько снизить число больных внебольничной пневмонией"", - заключил Шляхто.