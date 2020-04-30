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13:30

"Левада": 48% россиян не одобряют "антикоронавирусные" меры президента

фото ЗакС политика "Левада": 48% россиян не одобряют "антикоронавирусные" меры президента

Согласно социологическому изысканию, проведенному "Левада-центром" по заказу "Открытых медиа", большая часть опрошенных специалистами людей (48%) не одобряет "антикоронавирусную" политику, предпринятую президентом и правительством. Об обратном заявили 46% граждан, 30% считают введенные меры недостаточными, а 18% - чрезмерными.

В то же время половина респондентов находит действия глав регионов адекватными, 30% уверены в их недостаточности, 15% полагают, что принимаемые решения избыточны. Наиболее остальных недовольство выражают обитатели городов, нежели чем сельской местности.

Директор "Левада-центра" Лев Гудков связал диссонанс в одобрении федеральных и региональных властей с "виртуальным" характером действий Владимира Путина и кабмина.

"Президент уговаривает население сидеть дома, уходит от прямой ответственности и ничего существенного не говорит, перекладывая все на губернаторов и их администрацию. Губернаторы более конкретны и их действия видны, что заметно населению", - высказался социолог.

Касаемо обыденной жизни россиян, то у 44% респондентов ничего не поменялось, и они работают, как и прежде, а у 56% режим изменился. 21% перешли на работу по "удаленке", 15% отправились в вынужденный отпуск, частично либо полностью неоплачиваемый.

Опрос был проведен с 24 по 27 апреля среди 1600 человек старше 18 лет.

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