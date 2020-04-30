Фигуранта "московского дела" Малышевского этапировали в колонию в Удмуртии

Фигуранта "московского дела" Эдуарда Малышевского этапировали в исправительную колонию № 3 в Удмуртии, передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Александра Альдаева.

По словам адвоката, он прибыл в колонию 30 апреля. "Практика так сложилась, что везут очень долго. Сейчас мы уже можем оправить кассационную жалобу, думаю, на следующей неделе подадим", - пояснил Альдаев.

Малышевский 18 марта объявил бессрочную голодовку, требуя пересмотра своего приговора. Его приговорили к трем годам колонии, признав виновным в нарушении ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти), затем срок сократили до двух лет и девяти месяцев.

Малышевского обвиняли в том, что он намеренно выдавил окно автозака, в котором оказался после задержания на акции протеста 27 июля. Стекло упало на сотрудника Росгвардии Астафьева, который, счел суд, испытал физическую боль. Сам потерпевший говорил, что почувствовал удар по голове, но не получил повреждений, поскольку на нем было защитное обмундирование.