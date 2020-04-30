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14:07

Смольный планирует выделить на здравоохранение 2,7 млрд рублей в рамках корректировки бюджета

фото ЗакС политика Смольный планирует выделить на здравоохранение 2,7 млрд рублей в рамках корректировки бюджета

Проектом весенней корректировки бюджета Петербурга предусмотрено увеличение расходов комитета по здравоохранению на 2,7 млрд рублей. Документ опубликован на сайте городского комитета финансов.

Основную часть выделенных дополнительно, а также перераспределенных средств планируется направить на борьбу с коронавирусом: создание и переоборудование коечного фонда (3,5 млрд рублей), закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (38,1 млн рублей), оплату труда медицинского персонала (319,7 млн рублей).

На 193,8 млн рублей планируется увеличить траты на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска. 

При этом Комздрав вынужден сократить другие статьи собственных расходов. В том числе на капитальный ремонт медучреждений (812 млн), оказание высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу ОМС (204,7 млн), содержание санаториев для больных туберкулезом (70 млн), содержание станций и отделений переливания крови (23,4 млн). 

Кроме того, будет перераспределено 26,7 млн рублей, которые по линии комитета планировалось потратить в рамках организации петербургских матчей чемпионата Европы по футболу.

Напомним, в целом доходную часть бюджета Петербурга предлагается сократить с 674,9 млрд до 573,1 млрд рублей, а расходную - с 727,7 до 677,1 млрд рублей.

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