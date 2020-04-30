В Петербурге более 250 медиков лечатся от COVID-19

Более 250 медработников Петербурга лежат в больницах с диагнозом "коронавирусная инфекция", рассказал руководитель межведомственной рабгруппы по противодействию распространению COVID-19 Евгений Шляхто. По его словам, менее половины случаев заболевания связано с их профессиональной деятельностью.

Безопасность медиков - вопрос внутренней организации работы того или иного учреждения, добавил чиновник.

"Разделять стационары на "чистые" [не принимающие COVID-19] и "нечистые" - заоблачная мечта. Инфекция придет в любом случае - с пациентами, медицинскими сотрудниками, обслуживающим персоналом. Главное максимально изолировать друг от друга отделения, чтобы они минимально контактировали друг с другом", - цитирует Шляхто "Интерфакс".

Напомним, в Петербурге и Ленобласти из-за коронавируса умерли уже восемь медиков. Это заведующий нейрохирургическим отделением Александровской больницы Алексей Филиппов, его коллега, врач-анестезиолог Сергей Белошицкий, медсестры разных больниц Светлана Давтян, Наталья Рожкова, Елена Суглобова, Мария Тышко, врач скорой помощи Антонина Рында, медсестра Гатчинской больницы Наталья Хечумова.