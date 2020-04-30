Верховный суд разъяснил порядок наказания за фейки о коронавирусе

Наказывать за публикацию фейковых сведений о коронавирусе можно только если обвиняемый точно знал, что распространяет ложную информацию, указал Верховный суд в обзоре судебной практики.

Говоря о применении ст. 207.1 и 207.2 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан), суд указал, что под заведомо ложной информацией, в том числе и о коронавирусе, следует "понимать такую информацию, которая изначально не соответствует действительности, о чем достоверно было известно лицу, ее распространявшему".

Для квалификации преступления заведомо ложные сведения должны подаваться под видом достоверных, заметил суд. Судьям рекомендовано обратить внимание на формы и способы изложения: ссылки на компетентные источники, высказывания публичных лиц, использование поддельных документов, видео- и аудиозаписей, либо документов и записей, имеющих отношение к другим событиям.

Можно наказывать за самостоятельно написанное сообщение и за репост, но в том случае, если "лицо действовало с прямым умыслом, сознавало, что размешенная им под видом достоверной информация является ложной, и имело цель довести эту информацию до сведения других лиц", отметил Верховный суд. Он подчеркнул, что для состава преступления нужно публичное распространение информации неограниченному кругу лиц. Сюда попадают высказывания в СМИ, интернете, рассылки в мессенджерах, смс, выступления на митингах, распространение листовок.

На 30 апреля в России известно о 106,5 тысячах случаях заражения коронавирусом.