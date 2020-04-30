Кабмин выделил Петербургу почти 800 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Правительство России выделило Петербургу дополнительную дотацию в 781,4 млн рублей на обеспечение медицинской помощи заболевшим коронавирусной инфекцией, сообщили в Смольном.

Полученные деньги планируется направить на оснащение дополнительных коек в государственных учреждениях здравоохранения, на обеспечение больниц системой централизированного снабжения кислородом, на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты. Также планируется потратить деньги на оснажение больниц в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилям "анестезиология и реаниматология" и "пульмонология" при инфекционных заболеваниях.

Ранее Беглов призвал Заксобрание Петербурга "поднять шум" на федеральном уровне из-за нехватки средств в региональном бюджете для борьбы с коронавирусом. На следующий день депутаты ЗакСа подписались под письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить деньги из Фонда национального благосостояния на эти цели и поддержку населения. Также Беглов просил правительство помочь с поставкой медоборудования и средств индивидуальной защиты для врачей.