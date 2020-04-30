В Смольном допустили отмену "Алых парусов"

Праздник выпускников "Алые паруса" в 2020 году может не состояться из-за коронавируса. Согласно опубликованному накануне проекту поправок в бюджет Петербурга, комитет по печати не планирует выплачивать субсидию - 16,2 млн рублей - на организацию мероприятия.

Собеседник ЗАКС.Ру в Смольном подтвердил, что степень вероятности отмены "Алых парусов" велика. Окончательное решение по этому вопросу примет губернатор Александр Беглов после майских праздников.

Проект постановления о внесении корректировок в городской бюджет до 12 мая будет проходить стадию антикоррупционной экспертизы. После этого документ внесут на рассмотрение депутатов Законодательного собрания.

Напомним, празднование "Алых парусов" планировалось 20-21 июня.

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