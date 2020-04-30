Путин пообещал 9 мая выйти на балкон и спеть военную песню

Российский глава Владимир Путина не исключил, что в рамках акции "МыВместе" 9 мая споёт, стоя на балконе своего обиталища, песню "День Победы", передает РИА "Новости".

Задумкой поделились с президентом волонтеры во время виртуальной встречи: изначально идея о балконном "песнопении" принадлежит народному артисту СССР Василию Лановому.

"С удовольствием это сделаю. Не сомневайтесь - я буду душой и сердцем вместе с вами", - сообщил Путин, пообещав поразмыслить над форматом своего участия в событии.

Напомним, разбушевавшаяся эпидемия коронавируса сорвала планы Кремля провести ежегодный парад Победы на Красной площади, а также шествие "Бессмертного полка". Вместо этого в городах дадут праздничные салюты, а в небе над Москвой и Петербургом 9 мая будут летать военные самолеты и вертолеты.