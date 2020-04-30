Жителей Подмосковья обяжут везде носить маски

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уведомил СМИ о том, что во вверенном ему регионе каждый выходящий на улицу гражданин обязан будет надевать медицинскую маску, извещает телеканал "360".

"Сегодня я получил предписание главного санитарного врача, мы начинаем готовиться и серьезно внедрять систему обязательного, строго рекомендуемого ношения масок в общественном транспорте, магазинах, везде, где человек соприкасается с другими", - поделился глава Подмосковья.

В случае, если человек не сможет самостоятельно приобрести обозначенное средство индивидуальной защиты, власти намерены вручить его на безвозмездной основе.

"Даже если нет маски, но есть меры предосторожности, то это ключевой вклад, чтобы мы ушли с 5–7% прироста на отрицательную динамику. Поэтому это усилие каждый из нас должен над собой сделать и помочь снабдить. Обеспечить масками тех, у кого их еще нет", - пообещал Воробьев.

Днем ранее рекомендовал петербуржцам не покидать жилище без маски и губернатор Северной столицы Александр Беглов.

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