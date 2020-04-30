18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:32

Жителей Подмосковья обяжут везде носить маски

фото ЗакС политика Жителей Подмосковья обяжут везде носить маски

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уведомил СМИ о том, что во вверенном ему регионе каждый выходящий на улицу гражданин обязан будет надевать медицинскую маску, извещает телеканал "360".

"Сегодня я получил предписание главного санитарного врача, мы начинаем готовиться и серьезно внедрять систему обязательного, строго рекомендуемого ношения масок в общественном транспорте, магазинах, везде, где человек соприкасается с другими", - поделился глава Подмосковья.

В случае, если человек не сможет самостоятельно приобрести обозначенное средство индивидуальной защиты, власти намерены вручить его на безвозмездной основе.

"Даже если нет маски, но есть меры предосторожности, то это ключевой вклад, чтобы мы ушли с 5–7% прироста на отрицательную динамику. Поэтому это усилие каждый из нас должен над собой сделать и помочь снабдить. Обеспечить масками тех, у кого их еще нет", - пообещал Воробьев.

Днем ранее рекомендовал петербуржцам не покидать жилище без маски и губернатор Северной столицы Александр Беглов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
18:44 Суд в Калининграде отменил домашний арест оперативнику по делу о подбросе наркотиков

18:33 За апрель в судах Петербурга зарегистрировали более тысячи дел о нарушении режима самоизоляции

18:00 Содержание аппарата детского омбудсмена Петербурга планируют увеличить на 5,7 млн рублей

17:57 ЗВО: Главный парад ВМФ в Петербурге переносить пока не планируют

17:46 Единороссы внесли в ЗакС законопроект о Дне работника скорой помощи

17:32 Жителей Подмосковья обяжут везде носить маски

17:20 Суд прекратил дело петербурженки, изучавшей табличку о запрете на прогулку в парке

16:56 Путин пообещал 9 мая выйти на балкон и спеть военную песню

16:31 "Особых иллюзий не было": Вишневский поставил "тройку с минусом" ответу Беглова о помощи населению

16:23 В Смольном допустили отмену "Алых парусов"

15:51 Кабмин выделил Петербургу почти 800 млн рублей на борьбу с коронавирусом

15:26 Почти 340 сотрудников Росгвардии заразились коронавирусом

15:03 В Петербурге для признания медработников пострадавшими при лечении COVID-19 будут проводить расследования

14:52 Верховный суд разъяснил порядок наказания за фейки о коронавирусе

14:48 Областные Пикалёво и Первомайское закрыли на карантин

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru