За апрель в судах Петербурга зарегистрировали более тысячи дел о нарушении режима самоизоляции

С 1 по 30 апреля в райсуды Северной столицы поступило около 1100 дел о нарушении гражданами режима самоизоляции, установленного властями города в качестве превентивной меры по борьбе с COVID-19, информирует объединенная пресс-служба судебных ведомств.

В указанный период зарегистрировано 258 материалов в рамках административного делопроизводства. Вынесено 99 постановлений о назначении наказания, 12 - о прекращении производства, 69 - определений о возвращении протокола и 4 - о передаче по подведомственности.

Всего за апрель оформили 1092 административных дела о нарушении карантина, в рамках которых к ответственности привлекли 467 провинившихся.

Напомним, по последним данным в городе на Неве насчитывается более 4 тысяч граждан, зараженных коронавирусной инфекцией.