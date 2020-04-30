В Саратовской области отменили закупку медицинских масок по 425 рублей за штуку

Подведомственное министерству здравоохранения Саратовской области учреждение "Саратовский аптечный склад" отменило закупку, в которой упоминались 10 тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, передает РИА "Новости" со ссылкой на и.о. министра здравоохранения области Олега Костина.

Костин добавил, что директор учреждения Сергей Горячев отстранен от исполнения служебной обязанности. Миздрав региона готов "предоставить исчерпывающую информацию правоохранительным и контрольным органам" по этой закупке.

На фоне скандала в отставку подала министр и руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева. Она – жена Сергея Горячева, сообщает ИА "Взгляд-инфо".

"Саратовский аптечный склад" собирался приобрести у единственного поставщика – ООО "Сигмафарм" - 28 тысяч защитных костюмов, масок и очков на 43,36 млн рублей. В том числе – 10 тысяч одноразовых масок по 425 рублей за штуку. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился в прокуратуру региона с требованием проверить эту закупку.