Шишлов просит Плугина пересмотреть практику задержаний петербуржцев за прогулки в парках

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов обратился к начальнику управление МВД по региону Роману Плугину из-за задержаний граждан за нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте омбудсмена.

По мнению Шишлова, было бы полезнее, если бы полицейские разъясняли людям смысл и цели ограничения, установленные из-за эпидемии коронавируса. Как пояснил омбудсмен, полицейские обязаны требовать прекращения противоправных действий, а если гражданин продолжает их совершать, то могут составить протокол об административном правонарушении на месте, не задерживая и не доставляя людей в отделы полиции.

Задержания скорее дискредитируют работу полиции и увеличивают риски заражения коронавирусом и для задержанных, и для полицейских, заметил Шишлов. По его словам, это показали получившие резонанс инциденты: например, задержание музыканта Максима Леонидова в парке с женой и собакой и 75-летней художницы Елены Осиповой, которая в саду Сан-Галли развернула плакат в память об аварии на Чернобыльской АЭС. В этих случаях не было обстоятельств, мешавших полицейских составить протоколы на месте, как и не было оснований для задержания, отметил омбудсмен.

Полицейские задерживают граждан и составляют на них протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Ранее суд прекратил дело одной из задержанных, которая изучала таблички о запрете на посещение парка.

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