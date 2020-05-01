Соблюдая дистанцию, КПРФ возложила цветы у памятника первой революционной маевке

Утром 1 мая представители петербургского отделения КПРФ и сочувствующие возложили цветы к памятнику первой революционной маевке на улице Кораблестроителей. Фотографии мероприятия выложила на своей странице "ВКонтакте" активистка Алла Андреева.

На фото видно, что порядка 20 участников памятной акции расположились в полутора-двух метрах друг от друга, соблюдая рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора.

Позже руководство горкома КПРФ приняло участие в онлайн-маевке, на которой выступил лидер партии Геннадий Зюганов, а в час дня коммунисты начали виртуальный митинг.

Первую маевку в Российской империи социал-демократы провели в 1891 году. В ней приняли участие рабочие Нарвской заставы.