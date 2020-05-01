Как проходил петербургский Первомай до коронавируса

В 2020 году из-за распространения коронавируса и принятых ограничительных мер традиционное Первомайское шествие по Невскому проспекту не состоялось. ЗАКС.Ру решил вспомнить, как демонстрации проходили последние пять лет - с эпатажным депутатом Виталием Милоновым, спорами между "зелеными" и ЛГБТ-активистами, а также с десятками задержаний.

2015: "Спасибо за пиар"

Начнем с не очень яркого, но насыщенного 1 мая 2015 года. В тот год демократы разделились на две колонны, хотя и шли одним маршрутом. Первыми шли движение "Весна", "Демократический выбор", "Партия 5 декабря", "РПР-ПарНаС", "Партия прогресса" и "Яблоко". Второй колонной следовали участники коалиции "Демократический Петербург". "Яблоко" входит в эту организацию, но идти с ее участниками маршем не захотело, заявив, что их представители пойдут с первой частью для объединения демократических сил.

Вторая же колонна оказалась более яркой, как минимум за счет ЛГБТ-активистов и их радужных флагов. Не смог оставить без внимания буйство красок и бывший тогда депутатом Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Виталий Милонов. Он попытался остановить активистов, ругался и призывал на свою сторону сотрудников полиции. Они его предложение не приняли и наоборот оттеснили парламентария от колонны. Участники же шествия на возражения Милонова только улыбались и скандировали "Любовь не пропаганда" и "Спасибо за пиар".

Депутат однако марш оставить в покое не пожелал и нагнал его вместе со своими сторонниками, когда колонна пересекла Литейный проспект. Милонов с "друзьями" нес флаг "Новороссии" и флаг цветов георгиевской ленточки с надписью "Национально-освободительное движение". Парламентарий кричал: "Бандеровцы! Любовницы Ляшко!", а демонстранты отвечали ему: "Слава Украине!". Полицейские просили участников шествия не провоцировать оппонента: "Если на него не обращать внимание, он сам заткнется".

Когда демонстранты дошли до Садовой улицы, депутат замахнулся на одного из активистов флагом, за что был снова оттеснен полицейскими от колонны. На этот раз окончательно.

Примерно в это же время однопартийцы Милонова и городские чиновники отмечали День труда на Дворцовой площади. Шествие их прошло не так примечательно, если не учитывать помимо белого и бурого медведей еще и малинового Винни-Пуха. В шествии по Невскому в 2015 году не принял участие бывший тогда губернатором Петербурга Георгий Полтавченко, за него исполнительную власть представляли вице-губернаторы. И те, выступив со сцены с речью и пригубив по стаканчику с пирожками, скрылись с праздника в неизвестном направлении вместе со спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым.

2016: Потасовки с ЛГБТ

В 2016 году нашествие Милонова на ЛГБТ-активистов возобновилось с новой силой. Еще до начала шествия он ходил вокруг колонны градозащитников, в которой были представители "Открытой России" и ЛГБТ-движения. Просто прогуливаться рядом депутату показалось недостаточным, и он решил войти в колонну и вступить в дискуссию с ее участниками. Диалог получился агрессивным и почти завязалась потасовка между Милоновым и одним из активистов. Полицейские не дали драке состояться и вернули депутата на тротуар, откуда уже не пускали снова войти в колонну.

На этом беды ЛГБТ-активистов не закончились. Организаторы колонны, в которой они шли, попросили не разворачивать радужные флаги "из соображений безопасности". Часть ЛГБТ-активистов не вняли предупреждениям и все же развернули свою символику, это возмутило шедших рядом "зеленых" - завязалась потасовка. Представитель блока зеленых Дмитрий Веганов выхватил флаг у одного из ЛГБТ-активистов и сломал его надвое. Потасовка привлекла внимание полицейских, которые задержали четырех представителей гей-движения, но не тронули остальных участников колонны.

Всего в тот день по информации "Объединенного первомайского штаба" задержали 14 человек. На них составили протоколы за нарушение установленного порядка проведения акции (ч.5 ст. 20.2 КоАП).

В тот же день активисты движения "Весна" организовали цирковое шествие. Они высмеивали навязывание "духовных скреп" и запреты концертов, кино и музыки. Движение активисты начали на Биржевом мосту и двинулись в сторону Дворцовой площади. Там их шествие прервали полицейские, заявив, что акция не согласована, и попросив свернуть плакаты. "Весна" просьбе правоохранителей не сопротивлялась.

В 2016 году "Яблоку", "Демократическому Петербургу", "ПарНаС" не удалось согласовать шествие по Невскому. Смольный заявил, что место уже занято и отправил демократов на окраины города. В "Яблоке" посчитали это издевательством и дискриминацией по политическим мотивам.

2017: Смотр демократических сил

Преследование Милоновым активистов продолжилось и в 2017 году. Тогда тоже чуть не дошло до драки, но снова вмешалась полиция: убрала депутата подальше и попросила участников шествия не поддаваться на провокации.

ЛГБТ-активисты отличились и на этот раз, организовав акцию во время прохода по Невскому проспекту. Несколько людей легли на асфальт, изображая собственную смерть, а их товарищ стал посыпать "тела" землей. Акция была посвящена преследованиям геев в Чечне. Всех ее участников незамедлительно задержали сотрудники полиции.

Всего в отделы полиции отправились 18 человек. На каждого составили протоколы по ч.5 ст.20.2 КоАП.

Были и позитивные моменты в тот год - демократы прошли по Невскому единой колонной. Этому была очень рада вернувшаяся в ЗакС из Госдумы депутат Оксана Дмитриева. На митинге по окончании марша она заявила, что шествие - "смотр демократических сил". Действующую же власть Дмитриева назвала нелегитимной и непрофессиональной.

Колонну же "Единой России", Федерации профсоюзов и исполнительных органов власти в 2017 году возглавил действующий тогда губернатор города Георгий Полтавченко. Шествие следовало главной идее праздника труда - люди несли соответствующие плакаты и произносили соответствующие лозунги. Об этом не забыли в своих речах на митинге на Дворцовой площади упомянуть и "руководители" колонны: Полтавченко, глава Федерации профсоюзов Владимир Дербин и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Последний отметил, что петербуржцы 1 мая чествуют рабочего человека:

- Санкт-Петербург не просто отмечает Первомай, он чествует рабочего человека, от которого зависит благополучие нашей страны, её национальная безопасность, - цитировал спикера "Петербургский дневник".

"Демократический Петербург" все же попытался принять участие в празднике, но полиция активистов не пропустила.

2018: Бумажные самолетики

Традиционное нашествие Милонова на ЛГБТ-активистов 1 мая 2018 года не состоялось - депутат на мероприятие не пришел. Это не спасло представителей гей-сообщества от задержаний: тех, кто высоко поднимал радужные символы, полиция отправляла в автозаки.

Значимым в тот год был протест против блокировки мессенджера Telegram. Представляли "digital-сопротивления" в основном молодые активисты из общедемократической колонны.

Они скандировали лозунги в защиту интернета и против блокировки мессенджера, а во время митинга на Марсовом поле запускали бумажные самолетики - символ "digital-сопротивления".

Там же задержали 14-летнего парня уже после завершения официальной части митинга. Молодые люди не расходились и доказывали подошедшим полицейским свое право на мирное собрание. Юноша 14 лет был самым ярым участником спора, и отправился в автозак после попытки сфотографировать удостоверение полицейского.

Он стал 11 задержанным из участников общедемократической колонны в тот день, еще на Невском правоохранительные органы отправили в автозаки 10 человек из "Демократического Петербурга, которые развернули флаги иностранных государств. В частности, Украины, Финляндии, Грузии и других. Собственный марш им не согласовали, поэтому они примкнули к градозащитному "Маршу в защиту Петербурга". Один из организаторов колонны, руководитель "Красивого Петербурга" Красимир Врански сообщил полиции, что флаги не соответствуют тематике шествия. Правоохранительные органы попросили активистов убрать их, но получили отказ и задержали знаменосцев.

Шествие же колонны "Единой России" и профсоюзов прошло в своих лучших традициях: с наряженным в медведя человеком, музыкальным оркестром, знаменосцами и лидерами петербургской власти. В этот раз и Макаров, и Полтавченко возглавили шествие.

2019: Разгон шествия

В 2019 году Полтавченко уже не возглавлял город - исполняющим обязанности губернатора стал Александр Беглов. Он и пошел вместе с Макаровым во главе первой колонны, но символику "Единой России" в отличии от спикера на себя не надел, хотя на тот момент информации о приостановлении его членства в партии не было, зато уже шли разговоры о намерении Беглова участвовать в осенних выборах губернатора самовыдвиженцем.

За руководителями двух ветвей городской власти шествовала яркая колонна: и красноармейцы с российским флагом, и макет подводной лодки, и обклеенный подсолнухами автомобиль с игрушечными медведями на крыше.

Следом прошли не менее примечательные колонны коммунистов, феминисток, анархистов и представителей других движений. Все скандировали лозунги, пели песни и несли плакаты даже порой с критикой действующей власти, но полицию это не заинтересовало.

Все силы, судя по всему, были сконцентрированы на общедемократической колонне, которая шла последней. Ключевым в тот день мнением правоохранительных органов стало то, что демонстранты могут выкрикивать лозунги только пока идут, если же колонна остановилась, а скандирования продолжились - это уже митинг, который никто на Невском не согласовывал.

Проблемы из-за того видения мира начались еще до начала шествия колонны - полиция забрала в автозак заводилу с барабаном. На Невском задержания продолжились. От них не уберегся и депутат ЗакСа Максим Резник, но его из автозака вскоре выпустили, принеся извинения.

Участники же шествия требовали отпустить ранее задержанных и несколько раз приостанавливались. Полиция этого терпеть не стала и пошла на колонну штурмом: сотрудники правоохранительных органов выстроились в клин и разбили колонну надвое. Часть людей была оттеснена на тротуар, часть - задержана не самым мягким способом.

Например, один из полицейских со спины набросился на члена штаба Навального в Петербурге Александра Шуршева, пока он разговаривал с представительницей комитета по законности. "Силовик повалил активиста на асфальт, позже выяснилось, что Шуршеву сломали ребро.

Всего в тот день в Петербурге задержали более 60 человек. Суды над некоторыми прошли в тот же день, а точнее в ту же ночь.

Разгон Первомайского шествия демократов приобрел большой резонанс. Власти и правоохранительные органы утверждают, что никакого разгона не было, зато были провокации со стороны демократов. Выяснение всех обстоятельств до сих пор проходит в Смольнинском районном суде. Пока завершение разбирательства не близится, следующее заседание назначено на 16 июня 2020 года.

София Саттарова / фото Михаила Масленникова и Сергея Еремеева

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