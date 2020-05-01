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Поправки в Конституцию

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14:02

ЗАКС.Ру не получил ни одного разъяснения по поправкам в Конституцию от их сторонников

фото ЗакС политика ЗАКС.Ру не получил ни одного разъяснения по поправкам в Конституцию от их сторонников

ЗАКС.Ру к 1 мая не получил ни от одного из поддерживающих поправки в Конституцию политиков и юристов разъяснения о необходимости внесения изменений в основной закон страны в рамках объявленного редакцией конкурса. Приглашения принять в нем участие издание разослало более чем 100 сторонникам обновления Конституции. В их числе депутаты Государственной думы и Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" и члены рабочей группы по внесению изменений в основной закон. Среди последних главы региональных парламентов, руководители юридических факультетов в университетах и представители общественных организаций. 

ЗАКС.Ру обратил их внимание на то, что заключение Конституционного суда о легитимности поправок написано сложным юридическим языком. Предлагаемые изменения необходимо более аргументировано и понятно разъяснить россиянам, если сторонники поправок рассчитывают на их поддержку.

В частности, речь идет о поправке об обнулении президентских сроков Владимира Путина и юридической возможности это сделать, несмотря на то, что Конституционный суд не позволил провести аналогичную процедуру Борису Ельцину в 1998 году. 

Несмотря на отсутствие аргументов "за" от тех, кому ЗАКС.Ру предложил их предоставить, издание получило отзыв о поправках от заместителя главы муниципального образования №15 Игоря Королева, выдвинутого "Справедливой Россией". По его мнению,  опасность для президента представляет возможность очередной перестройки:

"Реальная опасность в эпоху застоя или стабильности (кому как ухо меньше режет) допустить очередную перестройку, вынуждает лидера нации, пока сам он еще дееспособен - или передать власть (обозначенному собой или политбюро - опять таки, как кому ухо режет меньше) преемнику, или стать преемником самого себя".

Муниципал считает, что скорость принятия и одобрения Конституционным судом поправок указывает на "патологическую боязнь малейшего политического оспаривания статуса кво". Закон же такие преобразования руководителю государства позволит, уверен Королев: "Ну а закон что дышло...все спишет. И это - тоже".

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