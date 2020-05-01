Более ста сотрудников НИИ скорой помощи инфицированы коронавирусом

Начиная с апреля инфекцию COVID-19 подхватили 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, передает официальный сайт Смольного. Никто из начальства при этом, вопреки слухам, не заболел.

Критичность положения НИИ такова, что врачей на всех не хватает, в связи с чем больных перенаправляют в другие медучреждения.

Отдельно пресс-служба городской администрации оговаривает то, что больница не принимала пациентов с пневмонией: ее не перепрофилировали под "коронавирусных".

"Сегодня в неперепрофилированных стационарах Петербурга приняты все меры для того, чтобы исключить попадание туда пациентов с новой коронавирусной инфекцией. <...> Однако исключить случаи заносов инфекций, к сожалению, все равно невозможно", - приводятся слова вице-губернатора Олега Эргашева.

По состоянию на 1 мая в Петербурге инфицированы коронавирусом 3599 человек. За время пандемии скончалось 33 гражданина с инфекцией.

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