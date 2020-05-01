Навальный и Захарова не смогли договориться об условиях дебатов

Официальный представитель МИД Мария Захарова отказалась от участия в дебатах с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, которые сама же накануне инициировала. О своем окончательном решении оноа сообщила Telegram-каналу "Подъем". Чиновницу не устроили предложенные стороной Навального условия, из-за чего она уличила его в "трусости".

"Они сказали, что можно будет говорить только на одну тему – тему интервью – и по времени. И только с модератором. Зачем нужен модератор? Чтобы Навальный мог себя обезопасить. И это человек, который говорит о свободе слова", - объяснила свой отказ Захарова.

Позже ее оппонент предложил подебатировать без модератора, но договориться уже не удалось.

Первоначально поучаствовать в публичном споре с Навальным Захарову побудила его критика в адрес МИД.