Шнуров придумал новый нецензурный лозунг для Первомая

Музыкант и шоумен Сергей Шнуров выступил 1 мая на онлайн-митинге Партии Роста "Хотим работать". Он, в частности, заявил о неактуальности старой социалистической риторики праздника.

"Этот старый стереотип - буржуй Маяковского - в головах так и застрял у нас. Мы не можем от него избавиться, а бизнесмен сейчас все-таки другую социальную функцию выполняет. Он как раз организовывает социальную ткань, создает рабочие места, обеспечивает работой и занятием, в том числе и образованием", - отметил музыкант.

Он предложил отказаться от старого лозунга "Мир! Труд! Май" и заменить его на новый - "Без труда нам всем - *****[конец]". Остальные участники онлайн-акции встретили предложение одобрительным смехом.

Виртуальный митинг Партии Роста продлился два часа. Помимо Шнурова, в нем приняли участие партийные руководителя, включая лидера Бориса Титова, политолог Валерий Соловей, шоумен Николай Фоменко, телеведущий Сергей Любимов, ранее судимые предприниматели Сергей Полонский и Юрий Осипенко и другие бизнесмены.