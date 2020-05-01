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15:55

Полонский, Шнуров, Фоменко и Дмитриева приняли участие в онлайн-митинге Партии Роста

фото ЗакС политика Полонский, Шнуров, Фоменко и Дмитриева приняли участие в онлайн-митинге Партии Роста

Партия Роста устроила всероссийский первомайский митинг "Хотим работать". Мероприятие продлилось два часа, его транслировали на партийном YouTube-канале.

Митинг вели тележурналисты Александр Любимов и Николай Фоменко, а среди выступающих были лидер партии Борис Титов, музыкант и шоумен Сергей Шнуров, политолог Валерий Соловей, некогда испытывавшие проблемы с законом предприниматели Сергей Полонский и Юрий Осипенко и другие. В конце онлайн-акции выступил кубанский казачий ансамбль. Мероприятие проходило в формате онлайн включений из разных регионов. 

Петербург помимо Шнурова, придумавшего новый лозунг для предпринимательского Первомая, представляла лидер фракции Партии Роста в городском Заксобрании Оксана Дмитриева. Она заявила, что в городе необходимо ввести жесткий карантин, но дать возможность части людей работать.

"В реальном режиме из трех миллионов занятых должны остаться 1 - 1,2 млн. Это прежде всего материальное производство. При этом в материальном производстве должны быть переведены на удаленку все те, кто может быть переведен на удаленку. Часть отраслей уже переведены в удаленный режим и они могут там работать. Осталось где-то около полумиллиона занятых в отраслях, которые обслуживают социальные контакты. Это индустрия развлечения, культуры, общественное питание, гостиничный бизнес, бытовые услуги. Если к ним невозможно подобрать конверсии, эта деятельность должна быть приостановлено", - рассказала Дмитриева.

Она добавила, что власть должна составить списки предприятий, приостановивших производство и оказать помощь в соответствии с этими списками. При этом Дмитриева выступила против трат средств резервного фонда. 

Участники виртуального митинга выдвинули ряд требований к правительству России. В частности, по их мнению, власть должна оказать помощь "всем, кто подтвердит падение выручки, но не сократит рабочие места более чем на 10%", освободить ото всех налогов малый бизнес и запретить отключать коммунальные услуги предпринимателям.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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