"Коммунисты России" отметили Первомай в Петербурге флешмобами

Петербургское отделение партии "Коммунисты России", безуспешно добивавшееся проведения митинга на Первомай, организовало флешмобы у памятников Сергею Кирову и Эрнсту Тельману.

Простоявшие у монументов активисты с плакатами требовали защиты пролетариев, борьбы со "спекулянтами" и введения отмены коммунальных платежей на ближайшие полгода.

Участники флешмобов подчеркивают, что соблюдали социальную дистанцию, необходимую в условиях пандемии коронавируса.

"Коммунисты России" планировали провести митинг на площади Ленина, надеясь, что запрет на проведение массовых мероприятий не продлят.