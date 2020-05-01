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18:00

В центре Петербурга задержали активиста с плакатом о "жадном президенте"

фото ЗакС политика В центре Петербурга задержали активиста с плакатом о "жадном президенте"

Активист Павел Иванкин, ведущий Telegram-канал "Агит Россия", встал с плакатом на углу Невского проспекта и набережной канала Грибоедова и спустя три минуты был задержан. На плакате было написано: "Зачем нам нужен жадный президент? Путин, уходи".

Плакат задержанного отсылал к недостаточным, по мнению Иванкина, экономическим мерам поддержки граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса.

Ранее 1 мая у Зимнего дворца задержали еще одного петербургского политического активиста Евгения Мусина - его будут судить за неповиновение полиции. Мусину постфактум вменяется нарушение КоАП на одной из протестных акций.

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