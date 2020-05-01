Беглов пригрозил новыми ограничениями в случае роста числа заболевших

Губернатор Петербурга Александр Беглов 1 мая выступил с новым обращением к петербуржцам. Глава города на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что период майских праздников может оказаться переломным моментом в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Эпидемия или пойдет на спад, "или мы столкнёмся со взрывным ростом заболевания". Зависит исход от сознательности граждан, уверен губернатор.

"Либо мы используем эти майские праздники и мягко пройдем, либо мы наоборот откатимся назад и усугубим. И тогда тот резерв, который у города имеется, он просто будет растрачен. Потому что кому-то захотелось погулять, кому-то хотелось шашлыков, или еще что-то другое… Кому-то захотелось в парк пробежаться. И вот этот весь труд, он уйдет просто-напросто на тех, кто на сегодняшний день нарушает режим самоизоляции", - сказал Беглов.

Губернатор в очередной раз призвал петербуржцев оставаться дома или на даче и беречь себя. В случае роста заболеваемости город "ждут дополнительные ограничительные меры", написал Александр Беглов на своей странице в соцсети.

С сегодняшнего дня петербуржцев с помощью громкоговорителей призывают провести майские праздники дома с семьей и внести таким образом вклад в борьбу с распространением коронавируса. Ранее губернатор внес очередные изменения в постановление правительства №121, регулирующее правила, запреты и ограничения на период эпидемии. Жителям и гостям города с 30 апреля рекомендовано ходить в масках, пенсионерам, обязанных строго соблюдать режим самоизоляции, разрешили уехать на дачи, обучение в школах приостановлено до 12 мая. Парки, детские площадки, различные увеселительные заведения, учреждения культуры и рестораны общественного питания для посещения все еще запрещены.

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