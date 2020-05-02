Дмитрий Быков рассказал о преимуществах Ленина перед Путиным

Публицист и писатель Дмитрий Быков, регулярно дающий положительные оценки "советскому проекту", признался, что с возрастом все лучше относится к революционеру Владимиру Ленину, 150-летие со дня рождения которого недавно отмечали коммунисты. Фигура первого лидера СССР Быкову видится в более выигрышном свете в сравнении с лидером нынешним - Владимиром Путиным, и этот контраст только усиливается.

"Потому что Путин сделал все, чтобы отбить у народа охоту к политике, а Ленин сделал все, чтобы ее разбудить. Чтобы мотивировать людей самостоятельно решать свою судьбу, и он разбудил этот азарт политического делания. Внушил пролетариату, массе раньше довольно темной и инертной, желание менять свою жизнь", - развернул свою мысль Быков в интервью YouTube-каналу "Книжный чел".

Литератор оговорился, что при всех кажущихся ему достоинствах Ленина применяемые революционером политические репрессии заслуживают порицания.