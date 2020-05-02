"Меня обманули. И я этого не прощу. Не заткнусь": Кураев - о конфликте с РПЦ

Протодиакон Андрей Кураев, которого отлучили от проведения служб за поведение в социальных сетях, рассказал о своей реакции на наказание и планах на будущее. По его утверждению, в последнее время он столкнулся с вопиющим обманом, выразившемся, в частности, в публичных высказываниях представителей РПЦ о Второй мировой войне. Его формальные единомышленники, отметил Кураев, стали преувеличивать достижения власти с неприличным, по его мнению, усердием.

"Если церковь сама не являет собой пример честной рефлексии, то тогда какое ей может быть доверие? <...> Я воспитывался на хороших книгах, показывавших, что в церкви можно быть честным интеллектуалом. Меня обманули, и я этого не прощу. Не заткнусь. Все мерзости буду называть своими именами - эти фейки, эти мечтания о розгах, о "двушечках" и так далее. Всякое палачество мне противно", - высказался он в интервью телеканалу RTVi.

По словам дьякона, патриарх Кирилл "не дает укорота" чрезмерно сервильным настроениям. Кураев также считает, оценивая современную деятельность РПЦ в целом, что она "страдает от ожирения", он применяет этот диагноз и к своей персоне.

Поводом для опалы Кураева стал его пост о смерти настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы, протоирея Александра Агейкина, который скончался, подхватив коронавирусную инфекцию.