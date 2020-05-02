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15:59

"Коммунисты России" жалуются на давление силовиков

фото ЗакС политика "Коммунисты России" жалуются на давление силовиков

Московское отделение партии "Коммунисты России" жалуется на то, что их офис более суток блокирует полиция, не объясняя своих действий. Утверждается, что правоохранителей не пускают в редакцию партийной газеты из опасений, что те могут подбросить запрещенные предметы. В свою очередь, полицейские не представляются.

"Журналисты газеты связывают действия полиции с оппозиционной направленностью издания и предполагают, что полиция намерена изъять тираж апрельского номера газеты, где подвергаются критике действия чиновников в период эпидемии коронавируса", - гласит заявление коммунистов.

Представители партии намерены выйти в YouTube-эфир, чтобы продемонстрировать общественности тяжелые условия, в которых они оказались.

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