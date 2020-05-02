Путин намерен 9 мая обратиться к россиянам на фоне Вечного огня

Российский президент Владимир Путин планирует 9 мая обратиться к соотечественникам, возложив цветы к Могиле неизвестного солдата в столице. О намерениях своего начальника объявил президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".

Если планы состоятся, то глава государства прервет свой режим самоизоляции: в течение последних недель он выходит на связь из резиденции в подмосковном Ново-Огарево.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса руководство страны решило перенести торжества по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.