Сотни петербуржцев получили предупреждения за прогулки в парках

Несколько сотен человек были пойманы сотрудниками комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности во время рейдов в парках Петербурга, сообщили 2 мая в пресс-службе ведомства. Большинство нарушителей отпустили с предупреждением.

Рейды чиновники проводили в Московском парке Победы и в Удельном парке. "Выбор мест для патрулирования производится по результатам мониторинга территории города с помощью системы видеонаблюдения", - сообщили в комитете. К вечеру 2 мая в отношении 11 любителей природы и свежего воздуха были составлены прокотолы. Чиновники считают, что эти граждане сознательно нарушили запрет властей.

В комитете по вопросам законности сообщили, что рейды будут продолжаться в течение всех майских праздничных дней. Проверки проходят также в лесах и лесопарковых зонах, где находиться так же запрещено.

Правительство Петербурга ввело запрет на посещение парков в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Нарушителей могут оштрафовать. Более 20 петербуржцев пытались оспорить этот запрет, но Горсуд им отказал. 1 мая губернатор города Александр Беглов в очередной раз призвал жителей Петербурга проявить сознательность и провести праздники дома, заявив, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничения и запреты могут быть ужесточены.

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