В правительстве рассказали о состоянии подхватившего COVID-19 Мишустина

Заразившийся коронавирусной инфекцией глава российского правительства Михаил Мишустин чувствует себя удовлетворительно и, пребывая в больнице, продолжает дистанцинно работать и проводить совещания, уведомил СМИ его пресс-секретарь Борис Беляков.

"Михаил Владимирович остаётся под наблюдением специалистов. Продолжает лечение. Самочувствие в целом нормальное. Работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону", - прояснил ситуацию чиновник.

О том, что Мишустин заболел COVID-19, стало известно 30 апреля: он сам сообщил данную информацию во время совещания с Владимиром Путиным.

Временно исполняющим обязанности руководителя кабмина назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.