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11:20

Единоросса из Югорска исключили из партии за нападение на журналиста

фото ЗакС политика Единоросса из Югорска исключили из партии за нападение на журналиста

Депутата городской думы Югорска Владимира Бендуса лишили членства в "Единой России" за нападение на местного журналиста Антона Пантина, разозлившего парламентария критическими заметками в его адрес.

"Такое поведение недопустимо и прямо противоречит Уставу „Единой России", нельзя допускать оскорбления и рукоприкладство, даже если члена партии провоцируют. В отношении любого единоросса, нарушившего устав и этические нормы, будут приняты жесткие и оперативные дисциплинарные меры", - представил свою оценку ситуации секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения ЕР Борис Хохряков.

На днях Пантин опубликовал в соцсетях видео, в котором за ним ходит Бендус и выкрикивает нецензурные ругательства, параллельно пытаясь физически воздействовать на журналиста. По словам последнего, депутат его "преследовал, оскорблял, матерился, выкручивал руки, пытаясь выбить телефон", после чего напал и отобрал мобильный. Постфактум инцидента Пантин обратился с заявлением в полицию.

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