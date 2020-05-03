В Красносельском районе появится новое общественное пространство на берегу Финского залива

На территории, ограниченной проспектами Доблести и Патриотов, на берегу Финского залива благоустроят местность и организуют новое городское общественное пространство, информирует "Петербургский Дневник".

Внутри построят скейт-парк, парковку, игровую и спортивные площадки, установят скамейки, урны, декоративные ограждения, посадят деревья и кустарники, сделают освещение и уложат покрытие из травы, грунта, песка, щебня, отсева и земли. Общая площадь благоустраиваемой территории превышает 14 га.

Подрядчика, который займется разработкой проектно-сметной документации, уже выбрали - соответствующий конкурс завершен. До конца года необходимый пакет бумаг будет подготовлен.