В психбольнице им. Кащенко зафиксировали вспышку коронавируса

В подведомственной городскому комитету по здравоохранению психиатрической больнице им. Кащенко, филиал которой находится в Никольском под Гатчиной, зафиксировали 44 случая заражения коронавирусной инфекцией, известил радоначальник Петербурга Александр Беглов у себя на странице "ВКонтакте".

По его словам, COVID-19 подтверждён у 28 пациентов и 16 сотрудников больницы.

"Как произошло заражение в больнице имени Кащенко – покажет расследование специальной комиссии", - отчитался Беглов.

Ранее, напомним, в городе на карантин закрылась психбольница им. Скворцова-Степанова, так как у одной из пациенток выявили COVID-19.

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