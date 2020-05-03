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3 мая, 18:53

Смольный подготовил 60 договоров по отсрочке арендной платы для бизнеса

фото ЗакС политика Смольный подготовил 60 договоров по отсрочке арендной платы для бизнеса

Комитет имущественных отношений Петербурга обработал 1500 апрельских заявлений на отсрочку платежей за аренду городского имущества, сообщили 3 мая в пресс-службе вице-губернатора Евгения Елина. Уже подготовлены 60 дополнительных соглашений к действующим договорам. В ближайшее время они будут подписаны, уверяют в Смольном.

Отсрочка по арендным платежам предоставляется петербургским предпринимателям, использующим городское имущество, в рамках первого пакета поддержки бизнеса в период панемии коронавируса. Как сообщили в Смольном, общая сумма таких отсрочек по договорам может составить 700 млн рублей.

Предприниматели могут подать заявление на эту меру поддержки и в будущем получить беспроцентную рассрочку на внесение платежей по аренде городского имущества. Воспользоваться отсрочкой могут владельцы бизнеса в сферах розничной непродовольственной торговли, стоматологии и красоты, оказания бытовых и социальных услуг, транспорта и перевозок, культуры, спорта, искусства, отдыха и развлечений, выставочной деятельности, образования и т.д.


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Все новости:  COVID 
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