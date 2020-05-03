Смольный подготовил 60 договоров по отсрочке арендной платы для бизнеса

Комитет имущественных отношений Петербурга обработал 1500 апрельских заявлений на отсрочку платежей за аренду городского имущества, сообщили 3 мая в пресс-службе вице-губернатора Евгения Елина. Уже подготовлены 60 дополнительных соглашений к действующим договорам. В ближайшее время они будут подписаны, уверяют в Смольном.

Отсрочка по арендным платежам предоставляется петербургским предпринимателям, использующим городское имущество, в рамках первого пакета поддержки бизнеса в период панемии коронавируса. Как сообщили в Смольном, общая сумма таких отсрочек по договорам может составить 700 млн рублей.

Предприниматели могут подать заявление на эту меру поддержки и в будущем получить беспроцентную рассрочку на внесение платежей по аренде городского имущества. Воспользоваться отсрочкой могут владельцы бизнеса в сферах розничной непродовольственной торговли, стоматологии и красоты, оказания бытовых и социальных услуг, транспорта и перевозок, культуры, спорта, искусства, отдыха и развлечений, выставочной деятельности, образования и т.д.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.