Спикер ЗакСа Ленобласти самоизолировался из-за подозрения на COVID-19

Председатель Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин решил самоизолироваться ввиду с предварительным положительным тестом на наличие коронавирусной инфекции в организме, информирует 78.ru.

Первый анализ спикер областного парламента сделал 27 апреля - его результат оказался удовлетворительным. Данное обстоятельство и вынудило Бебенина самоизолироваться.

Отмечается, что председатель ЗакСа 47 региона чувствует себя нормально, температура и иные показатели не превышают нормы. Он уже сдал повторный анализ на COVID-19 и теперь ждет результатов.

Напомним, по состоянию на 3 мая на территории Ленобласти зафиксировано 1037 случаев заражения коронавирусом, 3 человека скончались.