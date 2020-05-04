"Мои мольбы были услышаны": Патриарх отчитался о "коронавирусной" помощи состоятельных прихожан

Руководитель РПЦ патриарх Кирилл обратился к состоятельным прихожанам и попросил их материально помочь церкви и священникам, которые вынуждены из-за коронавируса проводить службы за закрытыми дверями, а также сталкиваться с отсутствием пожертвований. На его прошение уже откликнулись неравнодушные граждане, информирует пресс-служба религиозной организации.

"Как вера без любви не приносит человеку никакой пользы, так и христианское сострадание должно иметь зримые плоды. А потому я обратился к людям состоятельным и благорасположенным к Церкви со смиренной просьбой оказать материальную поддержку нашим священнослужителям. Мои мольбы были услышаны. Я искренне благодарен тем людям, которые несмотря на сложности экономического характера явили подлинно христианскую готовность делиться своим имением ради ближних", - поблагодарил владыка.

РПЦ стала испытывать материальные сложности, возникшие ввиду сокращения "притока" пожертвований в подведомственные ей учреждения, в середине апреля - после того, как губернаторы различных регионов запретили прихожанам посещать храмы в качестве меры по борьбе с распространением COVID-19.

Петербургские церкви не без дискуссии закрыли для прихожан в конце марта.

28 апреля губернатор Северной столицы Александр Беглов продлил нерабочий период и все сопутствующие ему меры до 12 мая.