Поликлинику №42 на Ленсовета превратят в стационар для больных COVID-19

Расположенную на улице Ленсовета, 54, городскую поликлинику №42 переоборудуют под коронавирусный стационар, передает пресс-служба Смольного.

В медучреждении появятся порядка 230 койко-мест для приёма больных с COVID-19. Врачебные кабинеты также станут палатами. Для граждан с тяжелой формой заболевания будет функционировать отделение реанимации. Дополнительно учредят посты для медсестер, помещения для хранения необходимой фармацевтики, процедурные кабинеты.

"Для разделения грязных и чистых потоков оборудуются санпропускники. Для обеспечения непрерывной работы персонала будут организованы зоны отдыха и длительного пребывания медицинских работников", - добавили в Смольном.

Ожидается, что новый стационар откроет свои двери уже 15 мая.

Добавим, на сегодняшний день в Петербурге известно о 5346 случаях заражения COVID-19.