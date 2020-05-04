Коронавирус не притупил стремление Лукашенко провести президентские выборы летом

Белорусский лидер Александр Лукашенко не собирается отменять или переносить предстоящие выборы главы государства из-за пандемии коронавируса, уведомляет "Коммерсант".

"У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа", - поделился Лукашенко во время онлайн-встречи с главой Молдавии Игорем Додоном.

Следует добавить, что распространение COVID-19 не повлияло и на планы белорусского президента провести в мае парад по случаю 75-летия со Дня Победы.

Белоруссия является одной из немногочисленных стран Европы, где по сей день не введены никакие ограничения для пресечения распространения вируса. Сам же Лукашенко неоднократно критиковал подобные меры, называя ситуацию вокруг COVID-19 "массовым психозом".

Согласно последней информации, в Белоруссии заболели более 16 тысяч человек.