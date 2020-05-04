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18:01

Журналисты Петербурга солидаризировались с "Синдикатом-100", требуя прекратить давление на СМИ

фото ЗакС политика Журналисты Петербурга солидаризировались с "Синдикатом-100", требуя прекратить давление на СМИ

Представители отечественной журналистики обратились с открытым заявлением к властям, в котором призвали ослабить давление на СМИ в части распространения информации о коронавирусной инфекции. Манифестом поделилась ранее "Новая газета".

В нём, в частности, говорится о том, как чиновники, обладая инструментами для манипулирования масс-медиа, пользуются ими не для того, чтобы позволить прессе максимально и всесторонне освещать информацию о COVID-19, а наоборот, "закручивают гайки", пресекая распространение любой якобы недостоверной информации - принимая, например, закон о наказании за "коронавирусные" фейки.

"Независимая и правдивая информация бесит тех, кто, обладая полномочиями в ситуации кризиса, плохо справляется со своей работой. Власть разговаривает с прессой, используя военную лексику, напрямую угрожая. Инструментом давления становится в числе прочего спешно принятый закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе", - констатировали журналисты.

Ранее Генпрокуратура потребовала заблокировать опубликованное на портале "Север.Реалии" интервью с пожелавшим остаться инкогнито петербургским врачом, рассказавшим о тяжелых условиях работы во время эпидемии и нехватке ресурсов. Корреспондентку издания Татьяну Вольтскую опросили в СК. Ее просили раскрыть личность врача и предоставить запись интервью. Журналистка отказалась, ссылаясь на отсутствие соответствующего решения суда. Ей может грозить дело по статье 207.1 УК РФ.

Федеральных коллег из "Синдиката-100" поддержали и петербургские журналисты, пишет "Лениздат.ру".

"Мы присоединяемся к мнению наших коллег из разных регионов страны о том, что "сегодня как никогда независимая пресса нуждается в общественной поддержке. Цена каждому задушенному в эти дни независимому изданию — жизни людей"", - уверены работники городских СМИ.

Добавим, "Синдикат-100" представляет собой объединение федеральных и региональных российских медиа, которое преследует цель независимо освещать проблемы государства с возможностью свободно публиковать материалы на резонансные темы.

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Все новости:  COVID 
18:01 Журналисты Петербурга солидаризировались с "Синдикатом-100", требуя прекратить давление на СМИ

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