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10:23

Путин наградил Ким Чен Ына медалью в честь 75-летия Победы

фото ЗакС политика Путин наградил Ким Чен Ына медалью в честь 75-летия Победы

Президент России Владимир Путин своим указом наградил главу КНДР Ким Чен Ына медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", сообщает посольство России в Северной Корее.

Медаль вручена за "большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов" в Северной Корее.

5 мая посол России Александр Мацегора торжественно передал медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону.

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