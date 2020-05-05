Генеральный конструктор РКК "Энергия" умер от коронавируса

Генеральный конструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин умер, заразившись коронавирусом, сообщает "Роскосмос".

Микрин заболел коронавирусной инфекцией после поездки на Байконур в начале апреля. Ему было 64 года, он работал в "Энергии" с 1981 года.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выразил соболезнования семье Микрина. "Мы потеряли генерального конструктора, товарища, друга. На протяжении нескольких недель лучшие врачи боролись за его жизнь, были использованы все возможные средства и методики, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее", - заявил он.

На 5 мая в России известно о 155 тысячах случаях заражения коронавирусом.