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12:44

Умерла госпитализированная с коронавирусом медсестра НИИ имени Джанелидзе

фото ЗакС политика Умерла госпитализированная с коронавирусом медсестра НИИ имени Джанелидзе

Госпитализированная с коронавирусной инфекцией медсестра травматологического отделения НИИ имени Джанелидзе умерла, сообщает "Фонтанка.ру".

По словам главврача клиник института Антона Повзуна, медсестра умерла в Александровской больнице. При этом в списке памяти медработников, умерших во время эпидемии, она не значится.

До этого было известно об 11 умерших петербургских медиков. Последней была Валентина Шужина, операционная сестра НИИ имени Джанелидзе.Смольный подтвердил случаи заражения в НИИ, сообщив, что к началу мая коронавирусом заразились 111 сотрудников.

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