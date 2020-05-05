На стене памяти умерших от коронавируса медиков Петербурга появится новое фото

В ближайшее время на стене памяти погибших от коронавируса петербургских медиков на Малой Садовой улице появится 11-я фотография, сообщила руководитель проектов фонда "Астарта" Ирина Маслова в разговоре с "Поребрик.Медиа".

Маслова рассказала, что нужно было найти рамку для фотографии. Она надеется, что в ближайшее время сможет полностью поменять таблички, сделать их непромокаемыми.

По словам Масловой, полицейские проверяли ее документы у стены, спрашивали, зачем она это делает.

"Я ответила, что если эта стена памяти будет огромной, то ни меня, ни вас уже будет некому спасать. Я увидела в их глазах понимание. Больше никаких затруднений не было", - рассказала Маслова.

Стена памяти умерших от коронавируса медиков появилась напротив комитета по здравоохранению в конце апреля. Сначала там было девять имен, теперь их становится больше. 5 мая стало известно о еще одной умершей зараженной медработнице – сотруднице НИИ имени Джанелидзе.