Мэр Нижнего Новгорода уходит в отставку

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно уходит в отставку, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По словам представителя администрации, вопрос об отставке Панова рассмотрят депутаты думы Нижнего Новгорода в среду, 6 мая. Свой пост он покидает в связи с переходом на другую работу. Портал NN.RU со ссылкой на источник пишет, что он станет спецпредставителем по Арктике и будет работать в структуре "Росатома".

По данным источников "Коммерсанта", врио главы города может стать Юрий Шалабаев.

Панов стал мэром Нижнего Новгорода в 2018 году. До этого с 2016 года он был депутатом Госдумы.