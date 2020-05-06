Минпросвещения подумывает отказаться от ОГЭ в текущем году

В Министерстве просвещения России не исключили, что в нынешнем году в качестве одной из мер по пресечению распространения COVID-19 в ведомстве откажутся от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ), делится ТАСС.

По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, на данный момент решено, что итоговая аттестация девятиклассников пройдет всего по двум предметам - русскому языку и математике. Более того, вероятность, что школьников оставят без аттестации и по этим двум предметам, также высока - в таком случае уровень накопленных знаний детей оценят по имеющимся оценкам.

Ранее появилась информация, что экзаменационная кампания в РФ может пройти с 1 июня по 31 июля.