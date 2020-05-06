Генпрокуратура признала фейками сообщения о чипизации людей с помощью вакцины от коронавируса

Распространяемые в интернете сообщения о якобы искусственном происхождении коронавируса и грядущей чипизации людей с помощью вакцины от него признаны недостоверной информацией, известили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Внимание надзорного органа привлекли появившиеся в "Одноклассниках" и на YouTube ролики, именуемые "Коронавирус. Разоблачение", "АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Метка дьявола чипизация планеты | часть 1" и "АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Генетическое оружие | часть 3". Генпрокуратура на блокировке данных видео.

"В указанных видеозаписях сообщается, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным с целью проведения чипирования населения и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации, а также о том, что спрогнозировать распространение коронавируса можно путем нумерологических расчетов", - рассказали в ведомстве.

Ни Всемирная организация здравоохранения, ни правительство РФ или официальные органы власти не подтвердили сведения об искусственном изготовлении COVID-19, констатировали в Генпрокуратуре.

Информация о чипизации населения через вакцины от коронавируса стремительно набирает популярность в интернете. Поддался веянию и режиссер Никита Михалков, собиравшийся поведать о планах главы Microsoft Билла Гейтса "напичкать" население планеты микроконтроллерами в своей передаче "Никита Бесогон". "Первый канал" отказался выпускать в эфир передачу.