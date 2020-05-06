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11:31

Деятели культуры просят суд отпустить историка Дмитриева из СИЗО

фото ЗакС политика Деятели культуры просят суд отпустить историка Дмитриева из СИЗО

Десятки деятелей культуры поставили свои подписи под открытым коллективным письмом, в котором говорится о необходимости выпустить из-под стражи карельского историка Юрия Дмитриева  из-за высокого шанса смерти заключенного в камере. Текст документа приводит "Новая газета". Авторы напоминают, что 64-летний ученый в разга пандемии коронавируса находится в группе риска, и ситуация осложняется сообщениями о первых случаях заражений инфекцией COVID-19 в петрозаводском СИЗО, где его содержат. Письмо адресовано председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу, который будет 7 мая вести очередное заседание по скандальному делу главы местного "Мемориала".

"Дмитриев возвратил тысячам людей память об их убитых отцах и дедах — и сейчас все они с волнением следят за его судьбой. Мы уверены, что обвинения, выдвинутые против Юрия Дмитриева, несправедливы и должны быть сняты в ходе судебного разбирательства. Но пусть он дождется решения суда в безопасности", - гласит текст обращения.

Под документом, среди прочего, стоят фамилии писателей Дмитрия Быкова, Виктора Шендеровича, музыкантов Бориса Гребенщикова, Юрия Шевчука, кинорежиссеров Александра Сокурова, Андрея Звгинцева, политика Григория Явлинского.

В изоляторе мужчину держат третий год, обвиняя в совершении сесуальных действия в отношении малолетней приемной дочери.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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