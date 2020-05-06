Деятели культуры просят суд отпустить историка Дмитриева из СИЗО

Десятки деятелей культуры поставили свои подписи под открытым коллективным письмом, в котором говорится о необходимости выпустить из-под стражи карельского историка Юрия Дмитриева из-за высокого шанса смерти заключенного в камере. Текст документа приводит "Новая газета". Авторы напоминают, что 64-летний ученый в разга пандемии коронавируса находится в группе риска, и ситуация осложняется сообщениями о первых случаях заражений инфекцией COVID-19 в петрозаводском СИЗО, где его содержат. Письмо адресовано председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу, который будет 7 мая вести очередное заседание по скандальному делу главы местного "Мемориала".

"Дмитриев возвратил тысячам людей память об их убитых отцах и дедах — и сейчас все они с волнением следят за его судьбой. Мы уверены, что обвинения, выдвинутые против Юрия Дмитриева, несправедливы и должны быть сняты в ходе судебного разбирательства. Но пусть он дождется решения суда в безопасности", - гласит текст обращения.

Под документом, среди прочего, стоят фамилии писателей Дмитрия Быкова, Виктора Шендеровича, музыкантов Бориса Гребенщикова, Юрия Шевчука, кинорежиссеров Александра Сокурова, Андрея Звгинцева, политика Григория Явлинского.

В изоляторе мужчину держат третий год, обвиняя в совершении сесуальных действия в отношении малолетней приемной дочери.

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