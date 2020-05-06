Министр финансов уверен, что в условиях пандемии деньги нужнее бизнесу, а не людям

Власти могли бы начать прямые выплаты населению в качестве поддержки в условиях пандемии только в том случае, если бы рубль был резервной валютой; сегодня важнее помочь действительно нуждающейся в деньгах сфере - бизнесу, заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов в интервью "Ведомостям".

"Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и „с вертолета деньги разбрасывать", потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке. Нужно помочь бизнесу сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты", - высказался министр.

Сложившуюся на сегодняшний день в РФ ситуацию Силуанов не назвал бы кризисом. По его мнению, это, скорее, "вызов".

"Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле $15 - то есть бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов, - это был бы кризис. А сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене $10 проживем", - уверяет глава Минфина.

Добавим, в РФ до 12 мая продлен нерабочий период из-за коронавируса. По состоянию на 6 мая COVID-19 заразились свыше 165 тысяч россиян.